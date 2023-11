Maurice Denis, chef de file des Nabis VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques Paris, 28 novembre 2023, Paris.

Maurice Denis, chef de file des Nabis Mardi 28 novembre, 17h00 VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques https://youtube.com/live/4oM672ScmOI?feature=share

Artiste polyvalent, Maurice Denis est à la fois un peintre français du groupe des Nabis, signifiant « prophètes », mais aussi un décorateur, graveur, théoricien et historien de l’art. Autodidacte, il se forme au musée du Louvre où les œuvres de Fra Angelico et Puvis de Chavanne influencent sa vocation de peintre chrétien

https://youtube.com/live/4oM672ScmOI?feature=share

VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques 2 rue Wilfrid Laurier 75014 Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://youtube.com/live/4oM672ScmOI?feature=share »}] [{« data »: {« author »: « Les Jardins Numu00e9riques », « cache_age »: 86400, « description »: « Artiste polyvalent, Maurice Denis est u00e0 la fois un peintre franu00e7ais du groupe des Nabis, signifiant « prophu00e8tes », mais aussi un du00e9corateur, graveur, thu00e9oricie… », « type »: « video », « title »: « Maurice Denis, chef de file des Nabis », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/4oM672ScmOI/maxresdefault_live.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=4oM672ScmOI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/@jardinsnumeriques », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtube.com/live/4oM672ScmOI?feature=share »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T17:00:00+01:00 – 2023-11-28T18:30:00+01:00

2023-11-28T17:00:00+01:00 – 2023-11-28T18:30:00+01:00