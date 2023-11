La Princesse Palatine, témoin précieux des mœurs de la Cour de Louis XIV VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques Paris, 7 novembre 2023, Paris.

La Princesse Palatine, témoin précieux des mœurs de la Cour de Louis XIV Mardi 7 novembre, 17h00 VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques https://youtube.com/live/pCz-J2W5Un4?feature=share

Entrez dans les coulisses de l’histoire avec une oubliée passionnante du Grand Siècle. Belle-sœur de Louis XIV, Elisabeth-Charlotte de Bavière, grande épistolière dotée d’un humour débordant, est un témoin précieux de son règne et des mœurs de la cour !

https://youtube.com/live/pCz-J2W5Un4?feature=share

VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques 2 rue Wilfrid Laurier 75014 Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://youtube.com/live/pCz-J2W5Un4?feature=share »}] [{« data »: {« author »: « Les Jardins Numu00e9riques », « cache_age »: 86400, « description »: « Entrez dans les coulisses de lu2019histoire avec une oubliu00e9e passionnante du Grand Siu00e8cle. Belle-su0153ur de Louis XIV, Elisabeth-Charlotte de Baviu00e8re, grande u00e9pisto… », « type »: « video », « title »: « La Princesse Palatine, tu00e9moin pru00e9cieux des mu0153urs de la Cour de Louis XIV », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/pCz-J2W5Un4/maxresdefault_live.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=pCz-J2W5Un4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/@jardinsnumeriques », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtube.com/live/pCz-J2W5Un4?feature=share »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T17:00:00+01:00 – 2023-11-07T18:30:00+01:00

2023-11-07T17:00:00+01:00 – 2023-11-07T18:30:00+01:00