Versailles, 1769, L'affaire des poisons qui fit trembler le Roi Soleil!

Vendredi 27 octobre, 17h00

Versailles, cour de France, 1679. Le règne du Roi Soleil, pourtant si éclatant est menacé et le royaume commence à sombrer dans la paranoïa à la suite d’une série de morts mystérieuses. Qui empoisonne t’on et pour quelles raisons? Rumeurs, sorcellerie, messes noires et autres anecdotes macabres, revenons sur cette affaire qui a fait trembler le pouvoir royal en impliquant des membres éminents de l’aristocratie.

2023-10-27T17:00:00+02:00 – 2023-10-27T18:30:00+02:00

