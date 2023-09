Edelfelt, le plus parisien des Finlandais! VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques Paris, 27 octobre 2023, Paris.

Edelfelt, le plus parisien des Finlandais! Vendredi 27 octobre, 17h00 VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques https://youtube.com/live/-YEN6tHSlfs?feature=share

Albert Edelfelt (1854-1905) est un peintre finlandais. Pionnier, il est l’un des premiers artistes finlandais à étudier à Paris, où il entre dans l’atelier de Jean-Léon Gérôme en 1874. Sous l’influence de son maître, il devient d’abord peintre d’histoire, avant de s’orienter vers le naturalisme à partir de 1880. Il connaît rapidement le succès au Salon pour ses scènes populaires finlandaises, puis pour ses portraits. Sa carrière atteint son point culminant avec le Portrait de Louis Pasteur, exposé en 1886, qui lui assure une notoriété internationale. Il retourne finalement s’installer en Finlande en 1891, et la fin de sa carrière est marquée par des œuvres patriotiques, vibrantes d’émotion. Plongeons dans le grand Nord et revenons sur son travail foisonnant et la grande rétrospective portant sur cet artiste, offerte par le Petit Palais de l’été 2022!

https://youtube.com/live/-YEN6tHSlfs?feature=share

VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques 2 rue Wilfrid Laurier 75014 Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://youtube.com/live/-YEN6tHSlfs?feature=share »}] [{« data »: {« author »: « Les Jardins Numu00e9riques », « cache_age »: 86400, « description »: « Albert Edelfelt (1854-1905) est un peintre finlandais. Pionnier, il est l’un des premiers artistes finlandais u00e0 u00e9tudier u00e0 Paris, ou00f9 il entre dans l’atelier d… », « type »: « video », « title »: « Edelfelt, le plus parisien des Finlandais! », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/-YEN6tHSlfs/maxresdefault_live.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=-YEN6tHSlfs », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/@jardinsnumeriques », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtube.com/live/-YEN6tHSlfs?feature=share »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T17:00:00+02:00 – 2023-10-27T18:30:00+02:00

2023-10-27T17:00:00+02:00 – 2023-10-27T18:30:00+02:00