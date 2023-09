Nicolas Poussin, le plus romain des peintres français VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques Paris, 10 octobre 2023, Paris.

Nicolas Poussin, le plus romain des peintres français
Mardi 10 octobre, 17h00
VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques

Nicolas Poussin est une figure illustre du classicisme pictural. Formé à Paris, il travaille surtout à Rome à partir de 1624. Artiste polyvalent, il est surtout connu pour sa grande peinture d’Histoire (sujets historiques mais aussi religieux et mythologiques) mais moins en tant que maître de la peinture de paysages, qu’il contribue à renouveler en profondeur.

Il se consacre à quelques commandes destinées à des églises, mais travaille davantage sur des tableaux de taille moyenne destinés à quelques amateurs italiens ou français auxquels il reste fidèle toute sa vie.

Sa renommée est telle qu’il accède au prestigieux poste de peintre du roi Louis XIII et le plus italien des peintres français fait son retour en France entre 1640 et 1642.

Finalement, il retournera à Rome où il réside jusqu’à sa mort.

Il est l’un des plus grands maîtres classiques de la peinture, accordant une attention particulière au dessin et son influence sera considérable sur peinture française, de son vivant jusqu’à nos jours. Artiste prolixe, on lui attribue entre 220 et 260 tableaux et près de 400 dessins.

chronologie :

1594: naissance aux Andelys (Normandie)

Formation à Paris puis travail à Rome principalement à partir de 1624

Années 1640/42: retour en France et accès au poste de Premier Peintre du Roi

Retour à Rome dès 1642

-1665: mort dans la ville éternelle

bibliographie:

•GIRARD-LAGORCE Sylvie, Poussin, la grande leçon classique, Geo Art, 2019

•ROSENBERG Pierre, TEMPERINI Renaud, Je n’ai rien négligé, Gallimard, 1994

•ROSENBERG Pierre et PRAT Louis-Antoine, Nicolas Poussin (1594-1665), Réunion des Musées Nationaux, 1994

