l’affaire du Collier, annonciatrice de la Révolution française? VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques Paris, 18 juillet 2023, Paris.

l’affaire du Collier, annonciatrice de la Révolution française? Mardi 18 juillet, 17h00 VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques https://youtube.com/live/K-it7usaaz8?feature=share

En 1785,un scandale vient ternir la réputation de la reine Marie-Antoinette, déjà fragilisée… C’est l’affaire du collier de la reine. Quelle a été l’origine de cette escroquerie ? Qui en étaient les protagonistes ? quelles en furent les conséquences ? Revenons en détail sur cette enquête mouvementée!

en direct sur Youtube : https://youtube.com/live/K-it7usaaz8?feature=share

VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques 2 rue Wilfrid Laurier 75014 Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://youtube.com/live/K-it7usaaz8?feature=share »}] [{« data »: {« author »: « Les Jardins Numu00e9riques », « cache_age »: 86400, « description »: « En 1785,un scandale vient ternir la ru00e9putation de la reine Marie-Antoinette, du00e9ju00e0 fragilisu00e9eu2026 Cu2019est lu2019affaire du collier de la reine. Quelle a u00e9tu00e9 lu2019origine … », « type »: « video », « title »: « l’affaire du Collier, annonciatrice de la Ru00e9volution franu00e7aise? », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/K-it7usaaz8/maxresdefault_live.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=K-it7usaaz8 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/@jardinsnumeriques », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtube.com/live/K-it7usaaz8?feature=share »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T17:00:00+02:00 – 2023-07-18T18:00:00+02:00

2023-07-18T17:00:00+02:00 – 2023-07-18T18:00:00+02:00