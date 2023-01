le château de Chenonceau VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques Paris Catégorie d’Évènement: Paris

https://us02web.zoom.us/webinar/register/9216734565636/WN_wTYrIFjwT2S62AZWI1gCFA

Chenonceau, le château des Dames VISIOCONFÉRENCE UNIQUEMENT – Les Jardins numériques 2 rue Wilfrid Laurier 75014 Paris 14e Arrondissement Paris 75014 Paris Île-de-France Chenonceau, merveilleux joyau de la Loire, a été marqué du sceau de célèbres femmes… Inspiré de l’architecture italienne, très en vogue à cette période, il connaîtra une histoire mouvementée, marquée par de brillantes occupantes. Bâti par Catherine Briçonnet en 1513, puis propriété de la favorite Diane de Poitiers et enfin agrandi par Catherine de Médicis, il sera finalement sauvé par Louise Dupin au cours de la Révolution française !

