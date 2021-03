Lamorlaye Lamorlaye Lamorlaye, Oise Visioconférence « Une famille, les Bouteiller de Senlis » Lamorlaye Catégories d’évènement: Lamorlaye

Oise

Visioconférence « Une famille, les Bouteiller de Senlis », 24 mars 2021-24 mars 2021, Lamorlaye. Visioconférence « Une famille, les Bouteiller de Senlis » 2021-03-24 18:00:00 – 2021-03-24

Lamorlaye Oise Lamorlaye 5 5 Dans le cadre du cycle de visioconférences Zoom « Regards croisés sur le Moyen-Âge »organisé par l’ALMA avec Aquilon : mercredi 24 mars à 18h : deuxième partie : « Une famille, les Bouteiller de Senlis » par Nicolas Bilot. Participation demandée (une par adresse mail qui recevra le lien de connexion) : 5€ à régler

– par chèque à l’ordre de l’ALMA et à envoyer à l’adresse ALMA – 62, sixième avenue – 60260 LAMORLAYE

– ou par virement (un RIB sera envoyé sur demande) lamorlayealma@gmail.com +33 6 22 05 42 36 Dans le cadre du cycle de visioconférences Zoom « Regards croisés sur le Moyen-Âge »organisé par l’ALMA avec Aquilon : mercredi 24 mars à 18h : deuxième partie : « Une famille, les Bouteiller de Senlis » par Nicolas Bilot. Participation demandée (une par adresse mail qui recevra le lien de connexion) : 5€ à régler

– par chèque à l’ordre de l’ALMA et à envoyer à l’adresse ALMA – 62, sixième avenue – 60260 LAMORLAYE

– ou par virement (un RIB sera envoyé sur demande) Alma

Détails Catégories d’évènement: Lamorlaye, Oise Autres Lieu Lamorlaye Adresse Ville Lamorlaye