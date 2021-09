Pibrac Pibrac Haute-Garonne, Pibrac Visioconférence sur le thème “Transformation et Rémanence des Pesticides dans les sols” – Vendredi 24 septembre Pibrac Pibrac Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Pibrac

Visioconférence sur le thème “Transformation et Rémanence des Pesticides dans les sols” – Vendredi 24 septembre Pibrac, 24 septembre 2021, Pibrac. Visioconférence sur le thème “Transformation et Rémanence des Pesticides dans les sols” – Vendredi 24 septembre

Pibrac, le vendredi 24 septembre à 20:30

A cette occasion Lionel Alletto, Directeur de recherche à l’UMR AGIR (Agroécologie, Innovations et Territoires) INRAe Toulouse nous présentera la transformation des pesticides dans les sols, leur persistance ainsi que celles des molécules de décomposition de ces pesticides. Les pesticides font partie intégrante de l’agriculture intensive et servent à lutter contre ce que les plantes indésirables, les champignons et les insectes ravageurs. Les pesticides ont un impact reconnu sur les populations aquatiques, sur la diminution des populations d’oiseaux, d’insectes et de pollinisateurs et ils constituent également une menace pour les micro-organismes du sol. Il est donc très important de comprendre comment se transforment les pesticides dans les sols et quel est leur niveau de rémanence. La visioconférence est ouverte gracieusement à tous. **Le lien vers la visioconférence et l’agenda des visioconférences suivantes proposées par Jardin Nature Pibrac sont disponibles sur** [**jardinnaturepibrac.org**](http://jardinnaturepibrac.org/) Organisé par Jardin Nature Pibrac Pibrac Pibrac Pibrac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T20:30:00 2021-09-24T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Pibrac Autres Lieu Pibrac Adresse Pibrac Ville Pibrac lieuville Pibrac Pibrac