Visioconférence sur l’antisémitisme d’hier à aujourd’hui par Annette WIEVIORKA

Inspé Académie de Nantes – Site de formation de Laval, le jeudi 24 mars à 19:30

Dans le cadre de sa programmation « Destins brisés » et la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, le Mémorial des Déportés de la Mayenne propose une visioconférence d’Annette WIEVIORKA, historienne renommée et spécialiste de la Shoah et de l’antisémitisme, autour du thème de l’antisémitisme d’hier à aujourd’hui. En partenariat avec Canopé 53 et la section mayennaise de la Ligue des Droits de l’Homme.

Gratuit

Inspé Académie de Nantes – Site de formation de Laval 3 Rue Georges Charpak, 53810 Changé Changé Mayenne



