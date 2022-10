Visioconférence: « Quartiers populaires et les discriminations : évolutions et reculs ? » ATF Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Visioconférence: « Quartiers populaires et les discriminations : évolutions et reculs ? » ATF, 19 octobre 2022, Paris. Le mercredi 19 octobre 2022

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Dans le cadre de la Semaine Parisienne de Lutte Contre les Discriminations l’association ATF Association des Tunisiens de France « Quartiers populaires et les discriminations : évolutions et reculs ? » : I/ Une approche spécifique : une discrimination liée à la situation doublée d’une discrimination liée à la personne ; II/ Une approche à la parfaire. Lien ZOOM pour la connexion: https://us02web.zoom.us/j/9248922999 ID de réunion : 924 892 2999 ATF 5 rue Louis Blanc 75010 Paris Contact : http://atf-federation-org.over-blog.com/ 0685109440

©ATF

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu ATF Adresse 5 rue Louis Blanc Ville Paris lieuville ATF Paris Departement Paris

ATF Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visioconférence: « Quartiers populaires et les discriminations : évolutions et reculs ? » ATF 2022-10-19 was last modified: by Visioconférence: « Quartiers populaires et les discriminations : évolutions et reculs ? » ATF ATF 19 octobre 2022 ATF Paris Paris

Paris Paris