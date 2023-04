Webinaire de sensibilisation à destination des entreprises Visioconférence Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Webinaire de sensibilisation à destination des entreprises Visioconférence, 17 mai 2023, Lyon. Webinaire de sensibilisation à destination des entreprises Mercredi 17 mai, 12h00 Visioconférence Inscription gratuite et obligatoire A l’occasion de la journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, FACE Grand Lyon vous propose un webinaire de sensibilisation le 17 mai, de 12h00 à 13h00. Au programme : – LGBT+ : de quoi parlons-nous ? – Dates et chiffres clés – Orientation sexuelle et identité de genre : les enjeux en entreprise – Quelles pistes d’actions en entreprise ? Inscription gratuite et obligatoire. Vous recevrez un lien de connexion quelques jours avant l’événement. Avec le soutien de la DILCRAH. Visioconférence Lyon Lyon Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/webinaire-17-mai-2023-journee-internationale-contre-lhomophobie-la-transphobie-et-la-biphobie »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-17T12:00:00+02:00 – 2023-05-17T13:00:00+02:00

2023-05-17T12:00:00+02:00 – 2023-05-17T13:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Visioconférence Adresse Lyon Ville Lyon Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Visioconférence Lyon

Visioconférence Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Webinaire de sensibilisation à destination des entreprises Visioconférence 2023-05-17 was last modified: by Webinaire de sensibilisation à destination des entreprises Visioconférence Visioconférence 17 mai 2023 lyon Visioconférence Lyon

Lyon Métropole de Lyon