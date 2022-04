Visioconférence: Les racines historiques du conflit russo-ukrainien Lamorlaye, 10 mai 2022, Lamorlaye.

Visioconférence: Les racines historiques du conflit russo-ukrainien Lamorlaye

2022-05-10 18:30:00 – 2022-05-10

Lamorlaye Oise Lamorlaye

0 0 L’association Agora vous propose une webconférence exceptionnelle afin de comprendre les origines du conflit à travers les relations historiques entre la Russie et l’Ukraine.

Pour Vladimir Poutine, « Russes et Ukrainiens sont un seul peuple ». Mais en réalité, si les deux États ont effectivement un ancêtre commun, la Rous kiévienne, l’histoire de leurs rapports est nettement plus complexe, et cela ne date pas d’hier. Lucie Kempf se propose de rappeler un certain nombre de repères historiques, du Moyen-Âge au XXe siècle, afin de mettre en lumière les racines de cette guerre.

Participation libre, les recettes de cette conférence seront reversées à Médecins sans frontières pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens.

contact@assoagora.fr +33 6 29 61 47 04 https://assoagora.fr/webconference-racines-historiques-du-conflit-russo-ukrainien-le-10-mai-2022/

Association Agora

Lamorlaye

dernière mise à jour : 2022-04-05 par