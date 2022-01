Visioconférence : « Les Plantes Voyageuses » – Vendredi 11 février Pibrac Pibrac Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Visioconférence : « Les Plantes Voyageuses » – Vendredi 11 février

Pibrac, le vendredi 11 février à 20:30

Nous nous sommes tous émerveillés, un jour, devant l’étonnante diversité du monde végétal. Or chaque plante a une histoire. Biologiste spécialisée en communication scientifique et passionnée de voyages, Katia Astafieff est directrice adjointe des Jardins botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine. Elle nous contera d’incroyables aventures de plantes venues d’ailleurs, comme le tabac, le kiwi, la rhubarbe ou encore l’étrange rafflésie. Des plantes, mais aussi des explorateurs partis en expédition au bout du monde au péril de leur vie, des chercheurs d’or vert, des Indiana Jones de la botanique. La visio conférence est ouverte gracieusement à tous. **Le lien vers la visio conférence et l’agenda des conférences suivantes proposées par Jardin Nature Pibrac sont disponibles sur** [**jardinnaturepibrac.org**](https://jardinnaturepibrac.org/) Organisée par l’association Jardin Nature Pibrac Pibrac Pibrac Pibrac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T20:30:00 2022-02-11T22:30:00

