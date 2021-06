Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Visioconférence : Le vautour percnoptère, migrateur des Pyrénées à l’Afrique sub-saharienne Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Venez découvrir le plus petit de ces vautours, discret et craintif, aux mœurs particulières. Présent dès mars dans les vallées, il migre en septembre pour rejoindre ses quartiers d’hiver au Sud de la Mauritanie, au Mali ou au Niger… GRATUIT et OUVERT à TOUS Inscription obligatoire sur Zoom : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkdeuhqj4pG9bL38Q1Mvg1y4gvpCmCmui6 Animée par Erick Kobierzycki, Coordinateur technique et scientifique du Plan National d’actions en faveur du vautour percnoptère

Le vautour percnoptère reproducteur dans les Pyrénées (faible effectif de 70 couples) est une des quatre espèces de vautours présente en Europe, avec un statut de conservation défavorable (en danger sur la liste rouge des espèces IUCN). +33 5 62 95 49 67 Venez découvrir le plus petit de ces vautours, discret et craintif, aux mœurs particulières. Présent dès mars dans les vallées, il migre en septembre pour rejoindre ses quartiers d’hiver au Sud de la Mauritanie, au Mali ou au Niger… GRATUIT et OUVERT à TOUS Inscription obligatoire sur Zoom : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkdeuhqj4pG9bL38Q1Mvg1y4gvpCmCmui6 dernière mise à jour : 2021-06-24 par

