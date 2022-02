Visioconférence « Innovation et entrepreneuriat en faveur de la transition écologique » Visioconférence, 15 mars 2022, Privas.

Visioconférence « Innovation et entrepreneuriat en faveur de la transition écologique »

Visioconférence, le mardi 15 mars à 18:00

Dans le cadre des JNI (Journées Nationales de l’Ingénieur), ENSTA Alumni organise une visioconférence « Innovations et entrepreneuriat en faveur de la transition écologique », le mardi 15 mars de 18h à 19h, en présence de Guillaume CHARPY (ENSTA Paris 1989), CEO de CarbonWorks, et d’Eric FIHEY (ENSTA Paris 1999), Fondateur du Réseau Trilogie et de Triiibu.Link. Comme en témoignent les ingénieurs, et notamment dans le [dossier « Ingénieurs ENSTA Paris et transition écologique »](https://www.ensta.org/fr/news/ingenieurs-ensta-paris-et-transition-ecologique-dossier-400), le succès de la transition écologique passera par des innovations scientifiques et techniques, et les changements de comportements. Tous deux dirigeants de startups dans les activités environnementales, Guillaume nous présentera d’abord l’innovation CarbonWorks, la capture de CO2 et son utilisation (CCU) pour développer des bioproduits via la photosynthèse micro-algale. Eric nous parlera ensuite de plusieurs projets à impact dont Localizz pour le développement du circuit-court alimentaire, Triiibu la plateforme collaborative pour le monde de l’ESS, et dernièrement le Réseau Trilogie pour favoriser l’engagement RSE des entreprises. ENSTA Paris promotion 1989, Guillaume CHARPY travaille depuis près de 30 ans dans l’environnement : chez Veolia dans le domaine de l’eau, puis dans des startups de l’économie circulaire (recyclage de piles et batteries électriques, recyclage de sulfate de fer) puis de l’énergie (production d’hydrogène par électrolyse). Depuis 2021, il est CEO de CarbonWorks qui fournit des molécules produites par les microalgues pour les marchés AgTech, Food/Feed. Diplômé de la promotion 1999, Eric FIHEY a travaillé pendant 10 ans dans la sécurité électronique, comme Directeur de Cegelec Secure – Advendi (Groupe VINCI), avant de se lancer comme green et social entrepreneur. Depuis 2013, il est fondateur ou associé de plusieurs structures facilitant les comportements en faveur de la transition écologique : distribution de produits locaux pour les particuliers et la restauration collective, thermostat connecté pour l’efficacité énergétique des logements, plateforme numérique responsable gratuite pour les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire et tout récemment un nouveau format de clubs d’affaires pour passer de l’intention à l’action sur l’impact social et l’empreinte environnementale des TPE/PME. Programme : • 17h50 : connexion des participants • 18h00 : démarrage de la conférence L’inscription est ouverte aux élèves et diplômés d’ENSTA Paris et d’IP Paris. Elle est gratuite mais obligatoire*. Les codes de connexion à la visioconférence seront envoyés quelques jours avant aux inscrits.

Le succès de la transition écologique passera par des innovations scientifiques et techniques, et les changements de comportements. Découvrez des entrepreneurs engagés.

