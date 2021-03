1,Avenue des Alpes,Bourgoin-Jallieu (38) Visioconférence Enquête et collectes en danse du Limousin 1,Avenue des Alpes,Bourgoin-Jallieu (38)

Visioconférence : **EnquÊte et collectes en danse du Limousin et rÉgions VOISINES** Par **Françoise ETAY,** *ethnomusicologue* Une conférence proposée par le département de musiques et danses traditionnelles du Conservatoire Hector Berlioz CAPI en partenariat avec le réseau des médiathèques CAPI Depuis le début des années 1980, Françoise Etay a mené de nombreuses enquêtes et collectes (pratiques instrumentales, chants, danses). Cette conférence présentera une synthèse de ses recherches en danse et des enseignements que l’on peut en tirer, en particulier sur les relations qu’entretiennent entre elles interprétations instrumentales et dansées dans le domaine de la bourrée. **Samedi 13 mars 2021 / 10h / En visioconférence** **GRATUIT sur inscription préalable afin de recevoir le lien de connexion (<a>conservatoire@capi38.fr</a>)** *source : événement [Visioconférence Enquête et collectes en danse du Limousin](https://agendatrad.org/e/33154) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

