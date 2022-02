Visioconférence « Corneilles et compagnie » Catégorie d’évènement: île de France

Visioconférence « Corneilles et compagnie », 3 mars 2022, . Date et horaire exacts : Le jeudi 03 mars 2022

de 14h00 à 16h00

gratuit

Si les choucas des tours et les corbeaux freux ont, hélas, disparu de Paris, trois espèces de corvidés sont observables de nos jours dans la capitale. Si les choucas des tours et les corbeaux freux ont, hélas, disparu de Paris, trois espèces de corvidés sont observables de nos jours dans la capitale. Les corneilles noires sont très présentes dans les parcs, alors que les pies bavardes installent surtout leurs nids dans les arbres des avenues. Quant au discret geai des chênes il fréquente tout type de jardin sans trop se faire remarquer, sinon par ses cris discordants. Comme tous les corvidés, ces trois espèces sont très intelligentes et font feu de tout bois pour prospérer en ville. https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=mbcd482d7d02c20a56a8f1caf6fc35616 Contact : https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=mbcd482d7d02c20a56a8f1caf6fc35616 Conférence;Nature

Date complète :

2022-03-03T14:00:00+01:00_2022-03-03T16:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Visioconférence « Corneilles et compagnie » 2022-03-03 was last modified: by Visioconférence « Corneilles et compagnie » 3 mars 2022

Paris