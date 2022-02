Visioconférence « Comment être acteur de la transition écologique » Visioconférence, 9 mars 2022, Privas.

Dans le cadre des JNI (Journées Nationales de l’Ingénieur), ENSTA Alumni organise une visioconférence « Comment être acteur de la transition écologique », le mercredi 9 mars de 18h à 19h, en présence de Claire DESFORGES (ENSTA Paris 2000), Responsable du développement des gaz renouvelables chez SYDELA ENERGIE 44, et d’Antoine GUILLOU (ENSTA Paris 2011), Adjoint à la Maire de Paris, en charge des ressources humaines, du dialogue social et de la qualité du service public. Comment dépasser le sentiment d’impuissance qui nous paralyse parfois quand on pense à l’échelle planétaire à l’urgence écologique ? Actions individuelles ou avec d’autres, mise en pratique dans sa vie personnelle ou au sein de son entreprise, engagement associatif ou politique, Claire et Antoine nous donneront leur témoignage, en complément de celui qu’ils ont apporté dans le dossier « Ingénieurs ENSTA Paris et transition écologique » et des exemples de solutions en faveur de la transition écologique. ENSTA Paris promotion 2000, Claire DESFORGES a travaillé pendant 16 années chez Air Liquide, en France et au Canada, et notamment comme Directrice du centre de contrôle des opérations et responsable de la planification et de la supervision de la production des 12 usines canadiennes. Depuis 2021, elle est Responsable du développement des gaz renouvelables au sein du Syndicat d’énergie de Loire Atlantique. Elle a également cofondée deux associations écocitoyennes en 2016 et 2019. Diplômé de la promotion 2011, Antoine GUILLOU a débuté sa carrière à la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), avant de rejoindre l’Union Française de l’Électricité en 2016, comme Conseiller réseaux et marchés puis Directeur énergies renouvelables, réseaux et marchés. Depuis juillet 2020, il est Adjoint à la Maire de Paris, en charge des ressources humaines, du dialogue social et de la qualité du service public. Il coordonne également, à titre bénévole depuis 2015, les activités du pôle énergie et climat du think tank Terra Nova. Programme : • 17h50 : connexion des participants • 18h00 : démarrage de la conférence L’inscription est ouverte aux élèves et diplômés d’ENSTA Paris et d’IP Paris. Elle est gratuite mais obligatoire. Les codes de connexion à la visioconférence seront envoyés quelques jours avant aux inscrits. Plus d’informations : [secretariat@ensta.org](mailto:secretariat@ensta.org)

Comment être acteur de la transition écologique ? Témoignages, actions individuelles ou avec d’autres, mise en pratique dans sa vie personnelle ou en entreprise, engagement associatif ou politique

