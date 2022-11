Visio conférence: « Réussir son projet de plantation, planter une haie champêtre » Visioconférence Ayguesvives Catégories d’évènement: Ayguesvives

Visio conférence: « Réussir son projet de plantation, planter une haie champêtre »
Samedi 19 novembre, 09h30
Visioconférence

Sur inscription

Organisé par Association Arbres et Paysages d’Autan Visioconférence 31450 Ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie « Venez découvrir au cours de cette réunion d’information les arbres et arbustes champêtres les mieux adaptés à votre terrain et les techniques de préparation pour réussir votre projet. Après inscription, les projets dépassant 100 plants bénéficieront d’une visite de terrain. » Sur inscription pour avoir les codes de connexion.

