.Public adolescents adultes. payant 6,50€ Visioconférence « Au rique de l’oralité » animée par Catherine Zarcate. C’est l’une des 101 variations, sur les facettes de l’art de conter, écrites de 2012 à 2021, qui composent Clartés, le livre de Catherine ZARCATE qui vient d’être édité par La Grande Oreille : « Durant des siècles, le conte a habité l’oralité comme un poisson dans l’eau. Si le conteur actuel ose remettre sa parole au risque de cette oralité, il va bénéficier de sa puissance et recevoir en retour – en plus de l’actualisation – la rime, la scansion, le rythme naturel, l’élégance, l’ivresse… Ce risque d’une parole non fixée, il faut l’oser, le chérir, le défendre, comme l’essence même de l’art du conteur et le reconnaître comme la condition même de l’inspiration artistique. » Dans ces variations qui honorent la terre, les fées, la nature et le Merveilleux de la vie autant que celui des contes, Catherine Zarcate n’oublie pas les sujets brûlants tels que le féminin, le storytelling ou le problème des prédateurs. Son goût du patrimoine mondial de l’humanité transparaît bien souvent. Contact : https://bit.ly/41EYmqJ 01 53 24 67 40 agedor@agedordefrance.com https://www.facebook.com/agedor.agedordefrance https://www.facebook.com/agedor.agedordefrance https://bit.ly/41EYmqJ

