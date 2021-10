Le Kremlin-Bicêtre Faculté de Médecine Paris-Saclay Le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne Visioconférence – Applications de l’imagerie In Vivo dans la Recherche et Le Développement Préclinique. Faculté de Médecine Paris-Saclay Le Kremlin-Bicêtre Catégories d’évènement: Le Kremlin-Bicêtre

**L’imagerie préclinique** désigne l’ensemble des procédures d’imagerie visant l’étude de processus biologiques qui sont réalisés sur des modèles animaux. Son champ d’application est relativement large allant du développement de technologies nouvelles, aux applications de recherche fondamentale préclinique. **Programme :** Imagerie en transplantation du foie — Imagerie CT et PET-CT sur les modèles primate d’infection SARS-CoV-2 — Imagerie 3D des infections virales respiratoires — TEP TSPO pour l’imagerie de la neuroinflammation et du gliome. **Public :** Médecins, Enseignent, Chercheurs, Étudiants, Ingénieurs et Techniciens **Type d’évènement :** Visioconférence **Conditions :** lien Visio obtenu via un formulaire en ligne. **Date :** jeudi 21 octobre de 14h000 à 16h00 **Pour obtenir le lien visio :** [[https://www.ric-paris-saclay.fr](https://www.ric-paris-saclay.fr)](https://www.ric-paris-saclay.fr) **Affiche :** [[http://urlr.me/cTj1K](http://urlr.me/cTj1K)](http://urlr.me/cTj1K) **Organisé par** le Réseau d’Imagerie Cellulaire Paris Saclay (**RIC**)

