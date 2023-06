Réunion d’information : mentorer un étudiant avec le Pépite Bretagne Visioconférence Réunion d’information : mentorer un étudiant avec le Pépite Bretagne Visioconférence, 27 juin 2023, . Réunion d’information : mentorer un étudiant avec le Pépite Bretagne Mardi 27 juin, 12h00 Visioconférence Le Pépite recherche toute l’année des professionnels volontaires qui souhaitent s’engager auprès des étudiants pendant quelques mois ou plus. Venant de tous les secteurs, vous avez un vrai rôle à jouer pour accompagner les jeunes dans leur projet entrepreneurial, en leur apportant le soutien et l’énergie nécessaires pour avancer. Vous êtes chefs d’entreprise, professionnels du conseil ou de tout autre domaine, retraités ? Vous avez envie de vous engager, de vous rendre utile et surtout d’aider un ou plusieurs étudiants à développer leur esprit d’entreprendre ? Votre écoute, votre expérience, vos conseils… peuvent être précieux pour les jeunes qui prennent le chemin de l’entrepreneuriat. Nous vous présenterons le rôle, les missions du mentor.e, les modalités du bénévolat et nous répondrons à toutes vos questions. Rdv à 12h sous ce lien zoom

ID de réunion : 930 2598 5745

Code secret : 286772

2023-06-27T12:00:00+02:00 – 2023-06-27T13:00:00+02:00

2023-06-27T12:00:00+02:00 – 2023-06-27T13:00:00+02:00

