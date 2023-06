Exposition « Le Plateau d’Hauteville-Brénod et les Jeux Olympiques » Visiobois : maison de la filière bois de l’ain Cormaranche-en-Bugey, 17 septembre 2023, Cormaranche-en-Bugey.

Exposition « Le Plateau d’Hauteville-Brénod et les Jeux Olympiques » Dimanche 17 septembre, 10h00 Visiobois : maison de la filière bois de l’ain Entrée libre

A l’occasion des futurs jeux olympiques de Paris 2024, l’exposition mettra à l’honneur les sportifs du Plateau d’Hauteville-Brénod ayant participé à des Jeux Olympiques d’hiver, bien évidemment Simon Desthieux, mais aussi Michèle Anginary et Benoit Carrara, toujours d’Hauteville-Lompnes, sans oublier les Cormaranchois Christelle Gros et Noël Turrel, ou le Cambot, M. Monnet. Thomas Clarion, ancien kiné du centre Mangini, médaillé de Jeux paralympiques, ne sera pas oublié.

Une vidéo présentera la passage de la flamme olympique sur le Plateau d’Hauteville en décembre 1967 à l’occasion des Jeux Olympiques de Grenoble.

Visiobois : maison de la filière bois de l’ain 271 rue de l’Alagnier, 01110 Cormaranche-en-Bugey Cormaranche-en-Bugey 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 09 62 08 83 41 http://www.fib01.com VisioBois : Le lieu de ressources et rassemblement de la filière forêt bois de l’Ain Ce bâtiment ossature bois sur pilotis a été construit en 2013 et se veut exemplaire en termes de conception architecturale et de performance énergétique. Siège de la FIB 01 (Fédération Interprofessionnelle du Bois de l’Ain), ce bâtiment a su relever les défis que la profession s’était fixés : – véritable vitrine des essences et des savoir-faire locaux – mise en valeur des différentes essences et de leur utilisation innovante – performance énergétique du bâtiment – architecture moderne qui s’intègre parfaitement au paysage La constitution en 1991 de la Fédération Interprofessionnelle du Bois dans l’Ain (FIB 01) est née de l’envie des professionnels du plateau d’Hauteville de voir la création d’une école de formation aux métiers de la scierie. Celle-ci verra le jour en 1991 et sera suivi l’année suivante par la création en 1992 de la MFR-CFA des métiers du bois. Fin des années 90, la FIB 01 ressent le besoin de se rapprocher des deux établissements de formations situés à Cormaranche en Bugey. L’idée d’une maison de la filière voit alors le jour. Les premières démarches ont été entreprises en 2009. A cette époque, le Conseil Général avait souhaité mettre en place une politique départementale de soutien à la forêt et à la filière bois du département à travers un livre blanc (2010-2013). Parmi de nombreuses mesures préconisées, la construction d’un bâtiment, vitrine de la filière a apporté une impulsion nouvelle. La phase de concertation a débuté en 2010. La Communauté de Communes du plateau d’Hauteville déjà très impliquée dans la filière bois et qui accueillait déjà les établissements de formation était le maître d’ouvrage tout désigné. Les travaux ont débuté en octobre 2012 et se sont terminés fin 2013. 160 m3 de bois locaux ont été taillés en atelier par le charpentier Piron Charpente. Les professionnels ont joué le jeu et participé en matériaux bois et services à hauteur de 100 000€. L’architecte Mégard a produit une conception innovante du bâtiment en intégrant très en amont du projet les contraintes techniques des matériaux bois locaux, les savoir-faire des professionnels du bois et les besoins de la filière et du maitre d’ouvrage. C’est une vitrine exceptionnelle de 300 m² pour la filière bois, un lieu de ressources pour former, promouvoir le bois et innover. VisioBois accueille aujourd’hui les bureaux de FIB 01 et de la Charte Forestière de Territoire du massif du Bugey et sert aussi de salles de cours pour les élèves de CAP à l’ingénieur. C’est aussi le lieu de rencontre et de formation des acteurs de la filière forêt bois de l’Ain.

