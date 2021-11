Martigues EPN - Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône, Martigues VISIO : un atelier pour “Communiquer à distance” EPN – Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

VISIO : un atelier pour “Communiquer à distance” EPN – Médiathèque Louis Aragon, 16 décembre 2021, Martigues. VISIO : un atelier pour “Communiquer à distance”

du jeudi 16 décembre au vendredi 17 décembre à EPN – Médiathèque Louis Aragon

Découvrez les outils de visio pour commniquer à distance, voir vos proches (Messenger, Skype, WhatsApp, et bien d’autres) Apprenez à participer à des ateliers depauis votre domicile (BigBlueButton, Slack, cloud…) 2 séances pour s’y retrouver parmi les nombreuses applications et possibilités offertes. _Apprendre, comprendre, créer et échanger_ _Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues._ _Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau._ _Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques._

sur inscription, gratuit

Les médiateurs numériques de la ville vous proposent régulièrement des ateliers de culture et de pratiques numériques en lien avec l’actualité EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

