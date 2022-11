Digital, Web & Bureautique: les formations ACADEMIS en Martinique Visio Martinique Fort-de-France Catégorie d’évènement: Fort de France

Digital, Web & Bureautique: les formations ACADEMIS en Martinique Visio Martinique, 23 novembre 2022, Fort-de-France. Digital, Web & Bureautique: les formations ACADEMIS en Martinique Mercredi 23 novembre, 14h00 Visio Martinique

Entrée libre

Infos en ligne et pré-inscription Visio Martinique 46 bd Amilcar Cabral, Cluny 97200 Fort-de-France Fort-de-France 97233 Martinique Academis présente ses formations en bureautique, web et digital.

Formations en ligne et en présentiel en Martinique et en Guadeloupe

à 9h h des Antilles = 14 h h de Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-23T19:00:00+01:00

2022-11-23T20:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Fort de France Autres Lieu Visio Martinique Adresse 46 bd Amilcar Cabral, Cluny 97200 Fort-de-France Ville Fort-de-France lieuville Visio Martinique Fort-de-France

Visio Martinique Fort-de-France https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fort-de-france/

Digital, Web & Bureautique: les formations ACADEMIS en Martinique Visio Martinique 2022-11-23 was last modified: by Digital, Web & Bureautique: les formations ACADEMIS en Martinique Visio Martinique Visio Martinique 23 novembre 2022 Fort-de-France Visio Martinique Fort-de-France

Fort-de-France