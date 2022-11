La reconversion dans les métiers du numérique avec M2i visio M2i Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

La reconversion dans les métiers du numérique avec M2i visio M2i, 23 novembre 2022, Lyon. La reconversion dans les métiers du numérique avec M2i 23 et 24 novembre visio M2i

Sur inscription

Webinar sur les formations en développement web et infrastructures réseaux visio M2i 69 avenue Tony Garnier, 69007 LYON Gerland Lyon 69007 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Nous considérons que la formation est le moyen de trouver votre voie et de libérer votre potentiel, c’est pourquoi nous développons des programmes qui vous apportent toutes les compétences nécessaires à votre réussite.

Depuis plus de 35 ans, M2i Formation s’engage dans la formation aux métiers d’avenir pour faire de vous un(e) diplômé(e) aux compétences reconnues… et recruté(e) !

Venez découvrir nos formations en région Auvergne Rhône-Alpes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-23T11:00:00+01:00

2022-11-24T15:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu visio M2i Adresse 69 avenue Tony Garnier, 69007 LYON Gerland Ville Lyon lieuville visio M2i Lyon Departement Métropole de Lyon

visio M2i Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

La reconversion dans les métiers du numérique avec M2i visio M2i 2022-11-23 was last modified: by La reconversion dans les métiers du numérique avec M2i visio M2i visio M2i 23 novembre 2022 lyon visio M2i Lyon

Lyon Métropole de Lyon