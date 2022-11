Tremplin vers le numérique Visio Le Wagon

Vous vous intéressez aux métiers du numérique mais vous ne savez pas par où commencer ? Vous souhaitez vous initier par la pratique et bénéficier de conseils d’experts ? Visio Le Wagon Provence alpes cote d’azur Provence-Alpes-Côte d’Azur En partenariat avec Pôle Emploi, l’organisme de formation Le Wagon vous propose de rejoindre le Tremplin vers le numérique, un parcours gratuit 100% en ligne pour vous initier aux métiers du numérique. Tremplin vers le numérique : qu’est-ce que c’est concrètement ?

En rejoignant le Tremplin vers le numérique, vous aurez accès à : 1 conférence de lancement en ligne qui vous permettra de recevoir toutes les informations utiles sur les parcours d’initiation proposés, la plateforme de formation en ligne, ainsi qu’une Master Class sur les métiers du numérique

1 parcours d’initiation en ligne d’une trentaine d’heures sur une des 3 thématiques proposées (cf. plus-bas)

1 support collectif en ligne assuré par un mentor

1 entretien individuel de fin de parcours

1 badge Linkedin pour valoriser les compétences acquises lors du parcours d’initiation ❓ Quels sont les parcours proposés ? Vous pourrez rejoindre l’un des 3 parcours d’initiation proposés sans pré requis technique : Parcours “Découvrir le métier de développeur web“ (environ 40h)

Vous allez :

– Apprendre à coder vos premières pages web (HTML/CSS) – Utiliser les outils d’un développeur (Terminal, Git & Github) – Vous initier à deux langages de programmation (Ruby et Javascript) – Designer une application web avec un outil de prototypage (Figma) — Parcours “Se lancer dans l’analyse de données“ (environ 24h) – [Pas de pré requis technique]

Vous allez :

– Découvrir l’analyse de données avec Excel – Découvrir la visualisation de données avec l’outil Tableau Software – Vous initier à l’outil Power BI pour construire des tableaux de bord — Parcours “Expérimenter la Data science” (environ 40h)

Vous pourrez :

– Vous initier à la visualisation de données – Découvrir le fonctionnement des bases de données – Vous initier au Machine Learning et au Deep Learning ❓ Comment se déroule un parcours ?

Mardi 22 novembre : après votre participation à la session de lancement, vous choisissez le parcours que vous souhaitez rejoindre et recevez vos accès à la plateforme en ligne Du mardi 22 novembre au dimanche 4 décembre : vous réalisez le parcours d’initiation en ligne, avec le support d’un mentor que vous pouvez contacter directement via la plateforme La semaine du 5 décembre : vous serez contacté pour un entretien individuel de fin de parcours et un bilan sur vos projets ℹ️ Quelques mots sur Le Wagon

Présent dans 45+ villes dans le monde, Le Wagon est une école internationale de référence dans la formation en Développement Web et en Data Science. Les programmes sont enseignés par des professeurs dédiés, apportent les compétences et outils nécessaires pour lancer sa carrière dans la tech, monter en compétence dans son métier, ou lancer sa startup.

