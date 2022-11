Academis : les formations Web, Digital et Bureautique en Guadeloupe Visio Guadeloupe Baie-Mahault Catégorie d’évènement: Baie-Mahault

Academis : les formations Web, Digital et Bureautique en Guadeloupe Visio Guadeloupe, 23 novembre 2022, Baie-Mahault. Academis : les formations Web, Digital et Bureautique en Guadeloupe Mercredi 23 novembre, 14h00 Visio Guadeloupe

Entrée libre

Infos sur les formations Web, Digital et Bureautique de Academis en Guadeloupe Visio Guadeloupe Jarry Guadeloupe Baie-Mahault 97122 Guadeloupe Academis présente ses formations en bureautique, web et digital. Formations en ligne et en présentiel en Martinique et en Guadeloupe

à 9h h des Antilles = 14 h h de Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-23T19:00:00+01:00

2022-11-23T20:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Baie-Mahault Autres Lieu Visio Guadeloupe Adresse Jarry Guadeloupe Ville Baie-Mahault lieuville Visio Guadeloupe Baie-Mahault

Visio Guadeloupe Baie-Mahault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baie-mahault/

Academis : les formations Web, Digital et Bureautique en Guadeloupe Visio Guadeloupe 2022-11-23 was last modified: by Academis : les formations Web, Digital et Bureautique en Guadeloupe Visio Guadeloupe Visio Guadeloupe 23 novembre 2022 Baie Mahault Visio Guadeloupe Baie-Mahault

Baie-Mahault