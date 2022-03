Visio du mois : Conséquences de la pandémie sur nos enfants, quand s’inquiéter ? Comment les accompagner ? Carrefour des Parents/CCAS Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Visio du mois : Conséquences de la pandémie sur nos enfants, quand s’inquiéter ? Comment les accompagner ? Carrefour des Parents/CCAS, 29 mars 2022, Orléans. Visio du mois : Conséquences de la pandémie sur nos enfants, quand s’inquiéter ? Comment les accompagner ?

Carrefour des Parents/CCAS, le mardi 29 mars à 20:30

[Dans le cadre du carrefour des parents](https://www.orleans-metropole.fr/solidarite/prevention-reussite/carrefour-des-parents). rejoignez-nous pour cette visio conférence avec le lien [https://bit.ly/3gUaQp0](https://bit.ly/3gUaQp0) (plateforme Teams)

Gratuit sur inscription

Un moment pour échanger avec d’autres parents et des professionnels et pour poser toutes vos questions sur une thématique, mais cette fois, de votre canapé ! rejoignez- nous via le lien d’inscription. Carrefour des Parents/CCAS 69 rue Bannier 45000 Orléans Orléans Loiret

2022-03-29T20:30:00 2022-03-29T21:30:00

