Pyrénées-Atlantiques

Visio-conférence « Une folle aventure : images de l’alentour d’un trou noir » Hendaye, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Hendaye. Visio-conférence « Une folle aventure : images de l’alentour d’un trou noir » 2021-07-02 – 2021-07-02 Route de la Corniche Château-Observatoire Abbadia

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Hendaye Par Pierre Lena. 120 personnes max. par conférence (réservation obligatoire). La lumière emprisonnée par une boule énorme de matière, sur laquelle se ferme l’espace ? Le trou noir fut d’abord une spéculation aventureuse au XVIIIe siècle, avant de devenir un objet autorisé par la physique, mais dont l’hypothèse même choquait Einstein.

En 1966, le doute n’est plus permis avec la découverte des quasars, galaxies hyperlumineuses. Pourrait-on alors observer un trou noir, soit étape ultime de l’évolution de certaines étoiles, soit accumulation gigantesque de masse au cœur de galaxies ?

