visio-conférence Sophie Gosselin & David-Gé Bartoli salle virtuel de l’université du bien commun de Paris Paris, lundi 11 mars 2024.

visio-conférence Sophie Gosselin & David-Gé Bartoli salle virtuel de l’université du bien commun de Paris Paris Lundi 11 mars, 19h00, 20h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-11 19:00

Fin : 2024-03-11 19:30

L’Université du Bien commun et l’Ambassade de la MétaNation invitent à la Visio-rencontre avec Sophie Gosselin & David Gé Bartoli sur LA CONDITION TERRESTRE, habiter la Terre en commun. Lundi 11 mars, 19h00, 20h00 1

https://us06web.zoom.us/j/82490016551?pwd=D1FOqilCTrO2Zavs5JvGeNaLqe6W1g.1

Lundi 11mars 2024 de 19h00 à 20h15

Visio-rencontre du cycle « 40 minutes de l’UBC – un auteur, un livre »

Sophie Gosselin & David Gé Bartoli parleront de leur livre

LA CONDITION TERRESTRE, habiter la Terre en communs

éditions du Seuil, collection Anthropocène, 2022

La rencontre est initiée par Claire Dehove/ WOS agence des hypothèses, artiste diplomate, ambassadrice de la MétaNation, ambassadrice des communs et organisatrice pour l’UBC des auditions pour la Diplomatie des biens communs et du vivant.

Cet entretien autour de la Condition terrestre constitue un passionnant préalable à la session la Diplomatie des peuples de l’eau qui réunira David Gé Bartoli, Claire Dehove et Franck Ginisti et qui aura lieu à l’Académie du Climat le 28 mars 2024.

Nous tenterons d’élucider les notions élaborées par les auteur.e.s. pour dessiner les futures lignes d’une cosmopolitique selon des perspectives décoloniales, interspécifiques et écoféministes et s’émancipant des institutions relatives à la condition de l’homme moderne.

Cette visée passe par une ré-invention des manières d’appartenir à une communauté de destin portée par des êtres et des relations multispécifiques et par des identités partagées.

L’entretien nous permettra de préciser la portée des concepts suivants :

• Celui de géopouvoir qui prolonge l’ambition moderne de maîtrise de la nature en la réduisant à sa version sécuritaire et économique.

• Celui de géogène où les temps historiques se mêlant aux temps géologiques et mythographiques, et qui permet de repenser les temps de notre condition terrestre.

• Celui de l’agone qui ouvre la pratique de la démocratie directe à des formes d’expression autre que le mode discursif ou la seule parole.

• Celui de conflictualité agonistique, ensuite, qui vise à relier nos espaces avec les milieux de vie et les manières de les habiter.

• Celui des relations animiques, enfin, entre humains et autres qu’humains.

Nous poserons ainsi les bases d’un débat ultérieur au cours duquel Sophie et David, en s’appuyant sur la vaste enquête qu’ils ont menée à travers le monde, expliciteront les possibilités de ré-apprendre à faire communs pour vivre une Terre en communs, en tenant compte des différentes manières d’habiter en mondes.

Sophie Gosselin & David Gé Bartoli travaillent actuellement sur les problématiques de l’anthropocène, des droits de personnification de la nature et du biorégionalisme.

Sophie Gosselin est philosophe et enseigne à l’EHESS Paris (Master Etudes Environnementales). David Gé Bartoli est philosophe, auteur et performer et enseigne à l’Université de Tours. Ils ont co-fondé avec Elie Kongs la maison d’éditions DEHORS spécialisée dans la philosophie, l’écologie politique et les sciences humaines et sont membres fondateurs de la revue Terrestres, revue des idées, des livres et des écologies. Ils sont également membres de l’Université populaire pour la Terre (Tours) et des Assemblées de Loire (Vers un Parlement de Loire). Ils oeuvrent actuellement à une recherche-création initiée à Utopiana au bord du lac Léman pour faire naître un Conseil diplo-matique des bassins-versants. Leur premier ouvrage Le Toucher du monde, techniques du naturer (éditions Dehors, 2019) tente de repenser la question de la technique dans une perspective non anthropocentrique. Ils y proposent une philosophie renouvelée de la nature pensée comme processus émergent et créatif à partir duquel naissent des mondes plus qu’humains. Ils ont récemment publié La Condition terrestre, habiter la Terre en communs (éditions du Seuil, 2022), une esquisse d’autres manières de se relier à la Terre et aux entités qui la peuplent.

salle virtuel de l’université du bien commun de Paris 75011 Paris Paris 75011