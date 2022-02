Visio-conférence “les chemins de la nature”, 8 mars 2022, .

Date et horaire exacts : Le mardi 08 mars 2022

de 14h00 à 16h00

gratuit

La Trame verte et bleue doit son origine au Grenelle de l’environnement en 2007. Cette politique a pour objectif de préserver et d’améliorer la capacité de déplacement des espèces animales qu’elles soient terrestres, aquatiques ou volantes, et ce, dans tous les espaces, depuis les espaces naturels jusqu’aux espaces urbains. La ville de Paris prend part à ces aménagements et met en place les chemins de la nature. Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques sont déclinés et étudiés selon différents types de milieux : les milieux boisés, les parcs et jardins, les milieux humides, les cours d’eau…

La biodiversité dans le milieu urbain est à préserver pour le bien-être de tous.

https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=m864744a0ee006c6e2054bb348faa0069

Contact : education-environnement@paris.fr https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=m864744a0ee006c6e2054bb348faa0069

Conférence;Nature

2022-03-08T14:00:00+01:00_2022-03-08T16:00:00+01:00