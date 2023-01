Visio-conférence : Le cimetière du Père-Lachaise Catégorie d’Évènement: île de France

Visio-conférence : Le cimetière du Père-Lachaise, 30 janvier 2023, . Le lundi 30 janvier 2023

de 14h00 à 15h30

. gratuit

Un cimetière exceptionnel qui vous séduira par le nombre de personnages illustres qui y reposent dans une ambiance mystérieuse marquée par une végétation luxuriante. 14H00 Visio-conférence : Le cimetière du Père-Lachaise le 30 janvier Un cimetière exceptionnel qui vous séduira par le nombre de personnages illustres qui y reposent dans une ambiance mystérieuse marquée par une végétation luxuriante. En direct depuis chez vous en cliquant ici https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=m0cb1ae8335580c4d3dd7b306a6414c29 Contact : https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=m0cb1ae8335580c4d3dd7b306a6414c29 education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=m2592c8a175ec3ba45c11130fcd99baf2

