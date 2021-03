Lens collège Jean Zay Lens Visio – conférence Jimmy Adjovi Boco collège Jean Zay Lens Catégorie d’évènement: Lens

Jimmy Adjovi Boco, ancien joueur de football professionnel, créateur de l’association DIAMBARS et conseiller du Président du bénin pour le développement du sport interviendra en visio – conférence auprès de deux classes de 3ème de notre établissement. MALHEUREUSEMENT étant donné le contexte il est impossible de l’ouvrir au public. Jimmy Adjovi Boco présentera ses actions en faisant un lien avec la lutte contre le racisme. collège Jean Zay collège Jean Zay, Lens Lens

