Visio-conférence : images de l’eau dans l’art moderne Thann, 24 juin 2021-24 juin 2021, Thann.

Visio-conférence : images de l’eau dans l’art moderne 2021-06-24 20:00:00 – 2021-06-24

Thann 68800

L’eau est liquide, transparente, fluide et sans odeur ; elle est tout le contraire de la peinture à l’huile qui est opaque, épaisse, très odorante et bien sûr fortement colorée. Comment peindre l’eau et ses effets à la peinture à l’huile ? Obtenir les transparences, les miroitements, les coulures, les éclaboussures, les rides de l’eau ou les mouvements de l’onde ont été le sujet de prédilection de nombreux artistes entre le XIXe et le XXe siècles.

