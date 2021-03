Visio conférence « Être parents : comment faire sans s’épuiser », 25 mars 2021-25 mars 2021, Questembert.

Questembert 56230 Questembert

Visio-conférence débat organisée sur le thème « Être parents : comment faire sans s’épuiser » ? animée par Thalie Coupé (pédagogue et spécialiste de la parentalité). Fatigue, épuisement, c’est quoi « Être parent aujourd’hui » ? Enfants, activité, maison, télétravail…L’épuisement parental est d’autant plus d’actualité en période atypique et anxiogène. Parents : Comment pouvez vous le prévenir ? Comment pouvez-vous en sortir ?Suite à cette conférence, un atelier coopératif et un échange sur le partage d’expérience se dérouleront sur différentes dates (sur inscription à la suite de la conférence-échange). L’occasion pour vous parents de partager sur votre quotidien. Vous pourrez ressortir de ces temps avec des réponses personnalisées et astuces concrètes, et reprendre le cap.Gratuit sur inscription : Formulaire d’inscription ICI http://bit.ly/visio-parentillage

Organisé par Questembert Communauté dans le cadre des actions parentalités à 20h30.

+33 6 47 35 08 35

