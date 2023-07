METABOHUB : PORTES OUVERTES VIRTUELLES 2023 Visio, 17 novembre 2023, .

Metabolomique et fluxomique de nouvelle génération: de la cellules unique à la population

Avec plus de 450 utilisateurs en France et à l’étranger, 150 agents, MetaboHUB est un acteur majeur de la compréhension fonctionnelle du métabolisme au service des acteurs académiques et non académiques en santé, alimentation, biotechnologie et agronomie. MetaboHUB est distribué sur 5 noeuds en France (Bordeaux, Clermont-Ferrand, Ile de France, Nantes-Rennes et Toulouse) permettant un ancrage régional fort.

A l’occasion de cette étape importante, nous proposons un webinaire qui aura lieu de 13h30 à 16h le 17 novembre 2023. Ces portes ouvertes virtuelles nous permettront de vous présenter MetaboHUB et le mode de fonctionnement à son portail d’accès unique MAMA.

La participation à ce webinaire est gratuite mais l’inscription est obligatoire . Un lien de connexion vous sera ensuite communiqué.

Programme :

Présentation de l’infrastructure :

Faits marquants, accès au portail unique MAMA

Présentation des nœuds régionaux :

Fonctionnement, nouveaux développements, faits marquants

Intervenants

MTH-IDF : F. Fenaille

MTH-MetaToul : J. Bertrand-Michel

MTH-Bordeaux : P. Pétriacq

MTH-Clermont : E. Pujos-Guillot

MTH-Grand Ouest : Y. Guitton

