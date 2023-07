LORIER / RENDEZ-VOUS Visio, 14 novembre 2023, .

Catherine Coirault, directrice de recherche, est chargée de mission auprès de la Délégation à l’intégrité scientifique (DIS) et responsable d’un groupe de recherche sur la mécanobiologie du muscle à l’Institut de myologie. Ancienne interne des Hôpitaux de Paris, elle est membre du CNU de physiologie et du conseil de la faculté de médecine de Sorbonne Université. Elle a rejoint la DIS de l’Inserm en 2021 et est membre du comité de pilotage du programme LORIER.

Ghislaine Filliatreau, directrice de recherche émérite, est référente intégrité scientifique Inserm. Elle a notamment participé, au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à des projets d’édition scientifique ouverte et elle a dirigé le GIP Observatoire des sciences et techniques, dédié à la conception d’indicateurs concernant la recherche. Elle a rejoint la DIS de l’Inserm en 2016, et elle co-anime actuellement le programme LORIER.

Catherine et Ghislaine aborderont dans ce webinaire la question de l’autorat dans les articles, abstracts et présentations à des colloques. Au-delà du rappel des règles canoniques sur la qualité d’auteur dans une publication scientifique, une partie des questions liées aux enjeux du fait d’être auteur(e), co-auteur(e)s, auteur(e) de correspondance, d’avoir contribué sans être auteur(e) seront abordées. Sera également évoquée, l’une des difficultés soulevées par ces enjeux – en France, tout particulièrement – qui est qu’ils peuvent différer sensiblement d’une personne à l’autre parmi celles qui ont contribué au travail rapporté dans le manuscrit.

Quoi qu’il en soit, il est nécessaire que les personnes aient construit entre elles un accord solide avant la soumission du manuscrit. Aussi, des exemples des méthodes à mettre en place pour éviter ou régler les différends qui peuvent survenir entre elles seront présentées

Vous pouvez dès à présent soumettre vos questions à Florian en les envoyant à lorier@inserm.fr

Le webinaire est ouvert à tous en vous inscrivant via le lien

