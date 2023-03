Séminaire LORIER : Philippe Ravaud visio, 21 mars 2023, .

« Quels sont les objectifs et les ambitions du programme LORIER ? »

Philippe Ravaud est professeur d’épidémiologie à l’Université Paris Cité, directeur du Centre de recherche en Epidémiologie et Statistiques (CRESS) Inserm/Université Paris Cité/Université Sorbonne Paris Nord/INRAE. Il est aussi membre du Steering Group du réseau Equator (Enhancing the Quality and Transparency of Research). À l’occasion de ce webinaire, Philippe présentera le programme LORIER, l’organisation Inserm pour une recherche éthique et responsable, un programme transversal du plan stratégique 2025 de l’Inserm dont il est le directeur. L’ambition de ce programme est de favoriser le développement d’une culture commune de recherche éthique et responsable pour améliorer la responsabilité, la transparence, la reproductibilité et la qualité de nos recherches. Il rappellera l’origine de ce programme et pourquoi un tel programme est indispensable pour un organisme de recherche comme l’Inserm. Philippe présentera les résultats des premières phases de co-construction. Il montrera les principales fonctionnalités du portail web LORIER qui a été conçu à la fois comme un lieu de mise à disposition de ressources, d’échanges et de partages d’expériences (textes de référence, articles scientifiques, outils de formation, liens vers des sites divers) et d’animation de la communauté LORIER. Enfin, il précisera les prochaines étapes de déploiement du programme avec la création de groupes d’animation scientifique et de réseaux ambassadeurs LORIER. Vous pouvez dès à présent soumettre vos questions à l’intervenant en les envoyant à lorier@inserm.fr Le webinaire est ouvert à tous en vous inscrivant en suivant ce lien.

