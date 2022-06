VISER LES ÉTOILES Farébersviller Farébersviller Catégories d’évènement: 57450

VISER LES ÉTOILES rue Ronsard Centre Social Saint-Exupéry Farébersviller

2022-06-24 18:45:00 – 23:00:00

Farébersviller 57450 Farébersviller Le vendredi 24 juin, le service culturel propose de passer une soirée dans l’espace. Devenez un astronaute et visitez les planètes du système solaire avec des maquettes expliquées par l’association Longevue.

Combien pesez-vous sur Mars ? Est-ce que la Terre est plate ? Pouvez-vous nommer dans l’ordre toutes les planètes du système solaire ?

Cet astéroïde sera agrémenté par deux séances de planétarium à 19h00 et 21h30 sur inscription où nous explorerons le ciel afin de découvrir les constellations comme Cassiopée, la grande Ourse et la petite Ourse par l’association Sirius. +33 3 87 29 15 34 http://www.farebersviller.com/ ville de farébersviller

