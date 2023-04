Visan à Rosé Maison du Tourisme et des produits du terroir Visan Catégories d’Évènement: Vaucluse

Visan à Rosé Maison du Tourisme et des produits du terroir, 21 août 2023, Visan. Dégustation de vins des caves de Visan « Coste Chaude » et « La Martinelle », avec animation musicale par Behind the Sun. Des tapas vous seront également proposés!.

2023-08-21 à 19:30:00 ; fin : 2023-08-21 23:00:00. .

Maison du Tourisme et des produits du terroir Place de la Coconière

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Wine tasting of the Visan cellars « Coste Chaude » and « La Martinelle », with musical entertainment by Behind the Sun. Tapas will also be offered! Degustación de vinos de las bodegas Visan « Coste Chaude » y « La Martinelle », con animación musical a cargo de Behind the Sun. También se ofrecerán tapas Weinprobe mit Weinen aus den Kellern von Visan « Coste Chaude » und « La Martinelle », mit musikalischer Unterhaltung von Behind the Sun. Tapas werden ebenfalls angeboten Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

