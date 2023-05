« Comme un air d’autrefois » Musique instrumentale baroque Chapelle Notre Dame des Vignes Catégories d’évènement: Vaucluse

Visan

« Comme un air d'autrefois » Musique instrumentale baroque Chapelle Notre Dame des Vignes, 17 juin 2023, Visan.

Entrée gratuite, participation au chapeau..

2023-06-17 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-17 20:30:00. .

Chapelle Notre Dame des Vignes

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



« Comme un air d’autrefois » Baroque instrumental music.

Free admission, participation by hat. « Comme un air d’autrefois » Música instrumental barroca.

Entrada gratuita, participación por gorra. « Comme un air d’autrefois » Barocke Instrumentalmusik.

