Lecture La Héronnière HOTEL DE PELLISSIER, 29 avril 2023, Visan. Lecture d’une pièce de théâtre « La Héronnière » de Catherine Zambon.

2023-04-29 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-29 22:30:00. .

HOTEL DE PELLISSIER PLACE DU JEU DE PAUME

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Reading of a play « La Héronnière » by Catherine Zambon Lectura de la obra « La Héronnière » de Catherine Zambon Lesung aus dem Theaterstück « La Héronnière » von Catherine Zambon Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

