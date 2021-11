Visages, villages Médiathèque Grand M, 5 décembre 2021, Toulouse.

Visages, villages

Médiathèque Grand M, le dimanche 5 décembre à 15:00

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les images en général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer des galeries de photographies en plein air. Séance suivie d’un échange avec Nicolas Potin, intervenant cinéma. Médiathèque Grand M

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T15:00:00 2021-12-05T17:00:00