Sommery Sommery Seine-Maritime, Sommery Visages et paysages Sommery Sommery Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Sommery

Visages et paysages Sommery, 18 septembre 2021, Sommery. Visages et paysages 2021-09-18 15:00:00 – 2021-09-18

Sommery Seine-Maritime Sommery Dans le cadre des journées du Patrimoine et du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert. L’Association Dynamique Brayonne Dynamique présente “Visages et Paysages” : Morceaux choisis autour de “Madame Bovary”, adaptation de François Vicaire. Avec la présence de Karine Préterre et Jean-Bernard Thomas. Dans le cadre des journées du Patrimoine et du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert. L’Association Dynamique Brayonne Dynamique présente “Visages et Paysages” : Morceaux choisis autour de “Madame Bovary”, adaptation de François Vicaire…. abd10@wanadoo.fr +33 2 35 09 87 13 Dans le cadre des journées du Patrimoine et du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert. L’Association Dynamique Brayonne Dynamique présente “Visages et Paysages” : Morceaux choisis autour de “Madame Bovary”, adaptation de François Vicaire. Avec la présence de Karine Préterre et Jean-Bernard Thomas. dernière mise à jour : 2021-09-11 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Sommery Autres Lieu Sommery Adresse Ville Sommery lieuville 49.63307#1.45361