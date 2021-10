Montreuil Galerie Lumière des roses Montreuil, Seine-Saint-Denis Visages du monde ouvrier Galerie Lumière des roses Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Visages du monde ouvrier Galerie Lumière des roses, 9 octobre 2021, Montreuil. Visages du monde ouvrier

du samedi 9 octobre au samedi 29 janvier 2022 à Galerie Lumière des roses

Au début du XXe siècle, l’évolution technique de la photographie et sa démocratisation vont permettre d’élargir les représentations du monde ouvrier. Autrefois simples figurants au sein de mises en scène servant les intérêts du patronat, ouvriers et ouvrières s’approprient progressivement leur image pour inventer un espace d’expression de leur propre culture.

Entrée libre

Exposition de photographies 1880-1940 Galerie Lumière des roses 12-14 rue Jean-Jacques Rousseau 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T20:00:00;2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T20:00:00;2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T19:00:00;2021-10-14T14:00:00 2021-10-14T19:00:00;2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T19:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T19:00:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T19:00:00;2021-10-21T14:00:00 2021-10-21T19:00:00;2021-10-22T14:00:00 2021-10-22T19:00:00;2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T19:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T19:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T19:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T19:00:00;2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T19:00:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T19:00:00;2021-11-04T14:00:00 2021-11-04T19:00:00;2021-11-05T14:00:00 2021-11-05T19:00:00;2021-11-06T14:00:00 2021-11-06T19:00:00;2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T19:00:00;2021-11-11T14:00:00 2021-11-11T19:00:00;2021-11-12T14:00:00 2021-11-12T19:00:00;2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T19:00:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T19:00:00;2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T19:00:00;2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T19:00:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T19:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T19:00:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T19:00:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T19:00:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T19:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T19:00:00;2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T19:00:00;2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T19:00:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T19:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T19:00:00;2021-12-09T14:00:00 2021-12-09T19:00:00;2021-12-10T14:00:00 2021-12-10T19:00:00;2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T19:00:00;2021-12-16T14:00:00 2021-12-16T19:00:00;2021-12-17T14:00:00 2021-12-17T19:00:00;2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T19:00:00;2022-01-05T14:00:00 2022-01-05T19:00:00;2022-01-06T14:00:00 2022-01-06T19:00:00;2022-01-07T14:00:00 2022-01-07T19:00:00;2022-01-08T14:00:00 2022-01-08T19:00:00;2022-01-12T14:00:00 2022-01-12T19:00:00;2022-01-13T14:00:00 2022-01-13T19:00:00;2022-01-14T14:00:00 2022-01-14T19:00:00;2022-01-15T14:00:00 2022-01-15T19:00:00;2022-01-19T14:00:00 2022-01-19T19:00:00;2022-01-20T14:00:00 2022-01-20T19:00:00;2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T19:00:00;2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T19:00:00;2022-01-26T14:00:00 2022-01-26T19:00:00;2022-01-27T14:00:00 2022-01-27T19:00:00;2022-01-28T14:00:00 2022-01-28T19:00:00;2022-01-29T14:00:00 2022-01-29T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Galerie Lumière des roses Adresse 12-14 rue Jean-Jacques Rousseau 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville Galerie Lumière des roses Montreuil