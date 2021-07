Nantes Chapelle de l'Immaculée Loire-Atlantique, Nantes Visages des Orgues – Yoann Tardivel-Erchoff Chapelle de l’Immaculée Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Visages des Orgues – Yoann Tardivel-Erchoff Chapelle de l’Immaculée, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Nantes. 2021-07-28

Horaire : 17:00 18:00

Gratuit : non Participation minimum 5 euros Tous Publics Récital de Yoann Tardivel-Erchoff « Légendes sacrées et profanes » Oeuvres de Wagner, Liszt et Saint-Saëns Chapelle de l’Immaculée 6 Rue Malherbe Malakoff – Saint-Donatien Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Chapelle de l'Immaculée Ville Nantes Age maximum Tous Publics lieuville Chapelle de l'Immaculée Nantes