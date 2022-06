Visages de Castelmoron d’Albret, 1 juillet 2022, .

Visages de Castelmoron d’Albret

2022-07-01 – 2022-09-18

EUR 0 0 Visages, Villages, notre premier projet collaboratif !

Et si vous preniez part à cette aventure ?

Notre territoire a une histoire, une identité, une vie

La première réalisation du collectif citoyen Gens d’Albret/Ma CauCas’Ri sera une exposition de portraits photos de 1979 et 2021 à Castelmoron-d’Albret du 1er juillet au 18 septembre 2022 : nous avons besoin de vous pour la mettre en œuvre. Des stages photos sont aussi prévus en juillet, auxquels nous voudrions donner accès aux jeunes et personnes en difficulté. Et si vous nous aidiez à réaliser cela ?

Contactez-nous via caucasri@gmail.com

+33 6 51 32 44 61

EDMT

dernière mise à jour : 2022-06-04 par