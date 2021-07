Metz Musée de la Cour d'Or Metz, Moselle « Visages d’Alain Brizzi » Musée de la Cour d’Or Metz Catégories d’évènement: Metz

### Quelques quatre-vingts peintures sur toile ou sur papier, dessins et objets seront réunis pour vous faire découvrir l’univers coloré de l’artiste autour du thème du portrait. Organisée en collaboration avec le département de la Moselle, l’exposition Visages d’Alain Brizzi se tiendra conjointement au musée de La Cour d’Or – Metz Métropole et au musée départemental Georges de La Tour à Vic-sur-Seille du 18 septembre au 30 décembre 2021.

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:45:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:45:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Musée de la Cour d'Or Adresse 2 rue du Haut Poirier, 57000 Metz Ville Metz lieuville Musée de la Cour d'Or Metz